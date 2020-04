Bewoners van regio Alkmaar gefrustreerd over 'berenjacht'-rage

ALKMAAR - Met het sluiten van alle scholen, is de ‘berenjacht’ een welkome afleiding voor kinderen tijdens de coronacrisis. Het is een manier de dagelijkse wandeling voor kinderen én ouders wat uitdagender te maken. Maar zijn deze knuffelspeurtochten wel verantwoord in coronatijden?

Ondanks de strenge deelnamevoorwaarden op de landelijke website van de organisatie berenjacht, bestaat er een vergroot risico op groepsvorming. Verschillende bewoners van de regio Alkmaar maken zich ongerust over de veiligheid en naleving van de regels.

Zo schrijft iemand op de Facebookpagina van Berenjacht Langedijk: "De scholen zijn dicht, iedereen werkt thuis, de regering vindt dat we allemaal binnen moeten blijven, dus we gaan gezellig met z'n allen op berenjacht?" en "Aan het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven geven wij gewoon geen gehoor. Belachelijk dit initiatief". Weer een ander schrijft: "Mensen kunnen gewoon niet zelf hun kinderen vermaken. En dit is weer een uitbesteding, die rap mis kan gaan. Denk toch aan de mensen in de zorg. Ik snap dat het best goed bedoeld is, maar ook een beetje dom."

Geen rol Volgens het RIVM spelen kinderen eigenlijk geen rol in de verspreiding van het coronavirus. "Het is heel opmerkelijk, maar in tegenstelling tot alle andere luchtweginfecties is er nauwelijks sprake van infecties onder mensen jonger dan twintig jaar. Het gaat hierbij om slechts ongeveer 2 procent", zei hoofd Infectieziekten van het RIVM, Jaap van Dissel, vorige week zondag tijdens een persconferentie in Bilthoven.

Eerder verklaarde het RIVM al dat buitenspelen geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Wel moet er door ouders op worden toegezien dat de groep kinderen niet te groot is.

Fantastisch initiatief Ook Politie Noord-Holland ziet geen gevaren in de speurtochten. Verschillende politiebureau's doen zelfs mee met de berenjacht. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten: "Wij vinden het een fantastisch initiatief, op voorwaarde dat iedereen de regels naleeft. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan samenscholen en daar zullen wij op handhaven. Toch vertrouwen wij erop dat mensen zich houden aan het advies van het RIVM om vooral binnen te blijven. Maar het is nog steeds toegestaan om een frisse neus te halen.”