'Buren Coronacheck' houdt Spaarndam mentaal gezond

SPAARNDAM - Duimpje omhoog, dan gaat het goed. Duimpje omlaag, dan kan heb je hulp nodig. Met kaarten kunnen buren in Spaarndam elkaar goed in de gaten houden in tijden van corona. Bij alle 1500 huizen in het dorp zijn de kaarten met de 'Buren Coronacheck' rondgebracht.

De Spaarndammers letten op elkaar, zeker nadat er twee dorpsgenoten zijn overleden aan het virus. Ook via social media wordt een oogje in het zeil gehouden, vertelt één van de initiatiefnemers Sacha Goossens, "maar juist de doelgroep die problemen heeft, die heeft geen social media en komt zijn huis niet uit."

"Nou, bij mij wordt ie nog groen", zegt een Spaarndamse die in de tuin aan het werk is. "Ik heb nog een man thuis en ik ben nog fit." Ze heeft net de kaart gekregen met een groene en een rode kant. De duimpjes geven aan of er in het huishouden behoefte is aan hulp, zorg of een beetje aandacht. Het is een initiatief van de dorpsorganisatie 'Dijk van een Dorp' .

Vijf huizen links en vijf huizen rechts

Merlijn en Tibeau delen graag de kaarten met de 'Buren Coronacheck' huis-aan-huis uit, nu ze toch niet naar school hoeven. En ze willen ook wel een handje helpen als de rode kant van de kaart met het duimpje naar beneden voor een raam in het dorp verschijnt. "Als ze dan boodschappen nodig hebben en ze zijn ziek, dan kunnen ze hun boodschappentas aan de deurklink hangen", vertelt Tibeau.

Tot dusver is er in het dorp nog geen rode kaart verschenen, maar dat betekent niet dat er geen hulpbehoefte is, denkt ook een passerende fietser. "Mensen zeggen al gauw, 'ja het gaat goed hoor'." En daarom vindt Goossens dat iedereen in het dorp vijf huizen links en vijf huizen rechts goed in de gaten moet houden. "Als er geen duimpje voor het raam hangt, is het misschien wel een teken dat het eigenlijk een 'rood duimpje' is", waarschuwt ze.

Buurman Jaap

Het overlijden van de twee dorpsbewoners heeft er flink ingehakt onder de Spaarndammers. Ze zijn zuinig op hun oudere van dagen. Buurman Jaap van 86 op de dijk in Spaarndam-West heeft nu nog een groen duimpje voor zijn raam geplaatst. "Ik sprak hem gisteren nog, zat 'ie lekker in zijn tuintje en toen ging het goed met hem, zei hij", vertelt de overbuurman. "Maar we houden hem wel in de gaten hoor. Als hij wat nodig heeft, staan we gelijk klaar natuurlijk."