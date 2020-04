Weer vernielingen bij Zandvoortse voetbalclub: "Niet blij mee"

ZANDVOORT - Dit weekend zijn er met graffiti hakenkruizen gespoten op de stoep en op borden van SV Zandvoort. En het is niet de eerste keer dat vandalen huishouden. De club is het behoorlijk zat, zo vertelt onderhoudsman Jan Willem Koen. "We zijn hier niet blij mee."

Afgelopen weekend werd een groep jongeren van het veld gestuurd. Normaal gesproken laat de club vaak het hek open en mogen ze er wel op. Maar nu is het verboden terrein in verband met het coronavirus.

Corona in Haarlem

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn