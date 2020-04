Veel rook bij vrachtwagenbrand in De Rijp: paarden in veiligheid gebracht

DE RIJP - Naast een boerderij aan de Zuiddijk in De Rijp heeft vandaag een grote brand gewoed. Volgens de brandweer ging het om een vrachtwagen die vlam had gevat. De eerste melding van de brand kwam rond 13.45 uur binnen.

Vlak bij de vrachtwagen die vlam vatte staan een boerderij en een schuur. In die schuur stonden meerdere paarden, die in veiligheid zijn gebracht.

Bij de brand was sprake van veel rookontwikkeling, waardoor deze al van een afstand te zien was. Een kleine drie kwartier na de eerste melding bevestigde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Er is geen asbest vrijgekomen. Wel leveren de smeulende resten nog steeds veel rookontwikkeling op.