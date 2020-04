Privébericht aan burgemeester levert Hoogkarspels verzorgingshuis tien tablets op

HOOGKARSPEL - Verpleegkundige Miranda Brandsen trok vorige week de stoute schoenen aan en stuurde burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Drechterland een privé berichtje via Facebook. Namens verzorgingshuis het Noorderlandhuis in Hoogkarspel vroeg zij hem naar tablets, voor de bewoners van het huis.

Ze stuurde het bericht vorige week donderdag en na tien minuten kreeg ze al reactie van de burgemeester dat hij erachteraan zou gaan. Dat duurde tot zondag. Toen kreeg Miranda het bericht dat hij maandag persoonlijk tien tablets zou komen brengen, zodat de cliënten met hun naasten kunnen videobellen.

Burgemeester Pijl heeft ze hoogstpersoonlijk gekocht. "Juist nu is het moment om onze ouderen te helpen en dat moet zo snel mogelijk", aldus de burgemeester.



Miranda Brandsen is onwijs blij met de geschonken tablets. "Hier kunnen we de cliënten mooie momenten mee laten bezorgen." Het verzorgingshuis laat dan ook weten de gemeente Drechterland en in het bijzonder burgemeester Pijl, ontzettend dankbaar te zijn voor hun gulle geschenk in deze moeilijke tijd.