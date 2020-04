Verloskundige Marloes Guntenaar: "Mensen willen in deze tijd thuis bevallen"

AMSTELVEEN - Steeds meer zwangere vrouwen willen tijdens de coronacrisis thuis bevallen in plaats van in het ziekenhuis, zegt Marloes Guntenaar van de Verloskundige Praktijk Amstelveen/Buitenveldert. De praktijk begeleidt ongeveer 500 zwangeren per jaar.

De verloskundige ziet een duidelijke verschuiving van vrouwen die normaal voor een bevalling in het ziekenhuis zouden kiezen. "Ze vragen zich af of een ziekenhuis een veilige plek is omdat daar ook patiënten met corona liggen", constateert Marloes Guntenaar. Ze vertelt haar cliënten dan dat ziekenhuizen bij het eerste contact al strenge maatregelen treffen en gezonde mensen zoveel mogelijk scheiden van mensen die verschijnselen van corona vertonen. Toch heeft ze er wel begrip voor: "Ik snap het wel, in het ziekenhuis heb je ook te maken met ziekenhuisbacteriën. Ook al wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt om besmet te raken met een virus, thuis loop je wat dat betreft toch minder risico."

Quote "Zwangeren zijn bang voor complicaties als ze corona krijgen" Marloes Guntenaar, verloskundige

KNOV Verloskundigen hebben zelf ook te maken met de strenge richtlijnen van het RIVM en de beroepsorganisatie KNOV. Een zwangere vrouw die zich voor het eerst bij de praktijk van Marloes Guntenaar meldt, krijgt nu eerst een telefonisch intake-gesprek en veel later pas de medische controle. De controles tijdens de hele zwangerschap zelf worden zo kort mogelijk gehouden, waarbij alleen wordt gedaan wat nodig is. Zoals bijvoorbeeld uitwendig onderzoek van de buik en het meten van de bloeddruk. Fysiek contact "Het fysieke contact tijdens het onderzoek moet zo kort mogelijk zijn", vertelt Marloes. Het is allemaal zakelijk geworden, vertelt ze. "Heel veel zwangeren die hun eerste kind krijgen willen graag tijdens de onderzoeken zelf nog vragen stellen, dat kan dus nu niet." Marloes benadrukt dat er altijd een telefonisch consult wordt gehouden, een dag voor een controle plaatsvindt. "Het is dus niet zo dat we de rest van de zwangerschap geen vragen meer kunnen behandelen." Na een controle worden alle instrumenten en apparatuur ontsmet. Dat geldt ook voor de onderzoeksbank, tafels en stoelen. Partners en andere belangstellenden mogen niet meer mee naar controles en echo's. Als zwangeren verkouden zijn dan mogen ze niet komen, vervolgt Marloes Guntenaar: "En als ze echt gezien moeten worden en ze vertonen verschijnselen van coronabesmetting, dan dragen we beschermende kleding en dan zien we ze aan het eind van de dag." Bevalling Bij de bevalling zelf mag er tijdens de coronacrisis nog maar een persoon mee, bijvoorbeeld de partner, niet ook nog een moeder of een vriendin. Als een gezonde zwangere vrouw kiest voor een ruggenprik, dan gaat de verloskundige meestal mee naar het ziekenhuis om de zorg daar over te dragen en steun te bieden, maar dat is nu ook verboden volgens Marloes. Veel zwangeren zijn bezorgd, vertelt de verloskundige. "Ze zijn heel erg bang voor ernstige complicaties, als ze corona krijgen." Marloes kan ze geruststellen: "Voor zover we weten is dat niet het geval." Ook de overdracht van moeder op kind tijdens de zwangerschap is volgens haar niet mogelijk. Meer informatie is te vinden op de website van de Verloskundige Praktijk Amstelveen/Buitenveldert.