Dierentuin Artis vraagt donaties: "Zonder jullie steun kunnen we niet bestaan"

Per email en op de website wordt bezoekers om een donatie gevraagd. "Ook Artis heeft het zwaar: het park is gesloten en de zorg voor de dieren gaat door", schrijft de dierentuin. "Daarom vragen we uw steun, namens alle dieren, planten en mensen in Artis."

Volgens Artis kost het onderhoud van het park en de dierverblijven veel geld. "Onder de huidige omstandigheden, wordt meer dan ooit duidelijk dat Artis niet zonder jullie steun kan bestaan. Help Artis in deze moeilijke tijd en doneer."

Artis blijft in ieder geval nog tot 1 juni gesloten. De dierentuin nam dat besluit mede omdat niet uitgesloten kon worden dat er rijen bij kassa's of dierenverblijven konden ontstaan.