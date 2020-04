Drie weken later dan gepland starten werkzaamheden in Eemnes

EEMNES - De werkzaamheden aan de Wakkerendijk in Eemnes zijn begonnen. Dit is drie weken later dan gepland, als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Maar met inachtneming van de richtlijnen van de overheid kunnen de werkzaamheden nu van start gaan.

De dijk wordt opnieuw ingericht, want het wegdek is aan vervanging toe. Ook wordt het fietspad verbreed en de drukriolering vernieuwd. Wethouder Theo Reijn is blij dat er nu begonnen wordt. "De aanpak van deze dijk is erg belangrijk. Hiermee vergroten we de veiligheid voor alle weggebruikers." Een prettige bijkomstigheid voor de bewoners is dat de nieuwe asfaltlaag geluiddempend wordt. "De bomen zijn nog in goede staat, dus die blijven behouden", aldus de wethouder.

Gefaseerd

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waardoor er telkens een stuk van de dijk wordt aangepakt. Tijdens de gehele werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer, maar blijft open voor bestemmingsverkeer en openbaar vervoer. Ook worden er tijdelijk twee parkeerterreinen aangelegd.