Huisarts IJmuiden niet blij met gedeeltelijk verdwijnen spoedpost 'buurman' Haarlem

VELSEN - De gedeeltelijke sluiting van de spoedpost van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Noord heeft gevolgen voor de mensen in met name IJmuiden. Die moeten verder reizen om behandeld te kunnen worden. Vanwege de crisis wordt het ziekenhuispersoneel aan de Vondelweg voorlopig ingezet op de vestiging in Haarlem-Zuid, waar een speciale unit voor coronapatiënten is ingericht.

Google Streetview

Het kleine ziekenhuis in Haarlem-Noord was ooit deels bedoeld als alternatief voor het Zeewegziekenhuis in IJmuiden. Dat is in 2006 gesloten, ondanks felle protesen van de mensen in IJmuiden. De bevolking onder de rook van Tata Steel is sindsdien aangewezen op het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de twee vestgingen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem waarvan die aan de Vondelweg in Haarlem nu dus gedeeltelijk tijdelijk niet gebruikt wordt.

Het inmiddels gesloopte Zeewegziekenhuis: Foto: Frits Houtgraaf

De langere reistijden en de barriere die de Velsertunnel vormt voor patiënten van het RKZ zijn voor de IJmuidense huisarts Katja Reiding aanleiding te waarschuwen voor de gevolgen van een definitieve sluiting van de vestiging in Haarlem-Noord, op een steenworp van IJmuiden. "Zover is het nog niet, ik heb begrepen dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Maar het is niet te hopen dat men zich op den duur afvraagt waarom er nog verder geïnvesteerd zou worden in de lokatie in Haarlem-Noord omdat het er toch rustig is."

Quote "Het is voor mensen uit IJmuiden nogal een verschil of je naar Haarlem-Noord of Haarlem-Zuid moet" huisarts katja reiding

Reiding zegt dat de lokatie in Haarlem-Noord de laatste jaren is uitgekleed tot een ziekenhuis waar kleinere, minder urgente ingrepen worden gedaan. "In het geval van een maagbloeding moesten mensen al vaak naar Hoofddorp en bij pijn op de borst (indicatie hartproblemen/red.) was Haarlem-Zuid de bestemming. Iedere lokatie heeft zo zijn expertise." 1-0 achter Reiding vindt het een slechte zaak dat patiënten verder moeten reizen en de druk bovendien nog meer op lokale huisartsen komt te liggen. "De IJmuidense bevolking bestaat uit hardwerkende mensen die niet altijd heel gezond leven. Als zij bij de huisarts komen, staan ze bij wijze van spreken al met 1-0 achter. Dat wordt door Haarlem nog wel eens vergeten. Als je voor ziekenhuisbezoek afhankelijk bent van je buren, maakt het echt wel uit of je naar Haarlem-Noord moet of naar Haarlem-Zuid."

Wethouder Marianne Steijn van de gemeente Velsen laat weten niet gekend te zijn in de beslissing van het ziekenhuis van de buurgemeente. Via haar woordvoerder laat ze weten 'begrip te hebben' voor de maatregel. Volgens haar is de zorg voor patiënten uit Velsen 'geborgd.'