Na succes weer live vraag en antwoord-sessie met burgemeester Jos Wienen

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen beantwoordt woensdag 15 april weer vragen over de coronacrisis tijdens een livestream op Facebook. Vanwege de grote belangstelling voor de eerste vraag en antwoord-sessie vorige week is daartoe besloten. Haarlemmers kunnen tussen 19:00 en 20:00 uur via een livestream hun vragen stellen waar de burgemeester direct op ingaat.

Michael van der Putten

Het was afgelopen woensdag spannend in de werkkamer van de burgemeester, want zouden er wel genoeg vragen worden gesteld. "Maar al snel kwamen de vragen binnen", reageert Dennis Cup van NH nieuws-mediapartner Haerlems Bodem die de livestream verzorgt. "Ook de mensen van de gemeente hadden niet verwacht dat er zoveel belangstelling zou komen. We hebben niet eens alle reacties kunnen behandelen, dus er is zeker ruimte voor een tweede keer. Ik vond vooral de variatie in vragen interessant: van schilders tot verzorgers en van jong tot oud, alles kwam voorbij. De vraag van Simone bijvoorbeeld of mensen woonachtig i het centrum en werken in vitale beroepen hun auto nu gratis mogen parkeren, vond ik erg handig".

NH Nieuws

Een andere vraag die opviel, kwam van een zesjarig meisje, de dochter van Jelle: zij vroeg aan de burgemeester wanneer de corona weg is en zij weer naar school kan. De burgemeester reageerde met emotie dat hij het nog niet kon weten, maar wenste haar al het beste. "Het was tof om alle vragen voorbij te zien komen en dat mensen het een goede actie vonden", vervolgt Dennis. "Ik denk dat Haarlemmers in deze tijd behoefte hebben aan duidelijkheid en antwoorden van overheden, en volgens mij past dit goed bij de functie van een burgemeester."

NH Nieuws

Heb je een prangende vraag, wil je de burgemeester een hart onder de riem steken of zit je iets dwars? De live stream is woendag 15 april vanaf 19:00 uur te volgen via de facebookpagina van de gemeente Haarlem, Haerlems Bodem en NH nieuws.