Marieke en Astrid springen bij op IC-afdeling Hoorn: "Situatie is heel schrijnend"

HOORN - Jarenlang werkten Astrid Noor en Marieke Beliën samen op de IC-afdeling van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. In 2018 stapten ze samen over naar de ambulancedienst, maar sinds 1 april zijn ze tijdelijk terug op de IC in Hoorn.

"We zijn een setje. Dat is op de IC in Hoorn begonnen en altijd doorgegaan”, zegt Astrid op de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Astrid werkte achttien jaar op IC in Hoorn en Marieke zestien jaar. “Ik ben op de IC gestart als leerling van Astrid. Toen ik in de zomer van 2018 zei dat ik wilde overstappen naar de veiligheidsregio, zei ze meteen: ik ga mee”, vertelt Marieke.

"Ook emotioneel is het zwaarder dan we gewend waren"

Andere situatie

De huidige situatie op de IC-afdeling, is anders dan dat de dames gewend zijn. “De omstandigheden zijn aan de ene kant heel heftig, aan de andere kant gaat je IC-hart er wel sneller van kloppen: dag in, dag uit alles uit de kast halen om mensen te redden. Het is de vooral omvang die het werk nu anders maakt. Deze IC heeft normaliter 13 bedden en acht beademingen. We kunnen nu opschalen tot 24 bedden en 24 beademingen”, vertelt Astrid.

Marieke: “Ook emotioneel is het zwaarder dan we gewend waren. Patiënten op de IC mogen geen bezoek ontvangen. Familie krijgt tweemaal per dag telefonisch een update. Als een patiënt overlijdt, dan mogen daar twee familieleden bij zijn. De situatie is heel schrijnend. Het zien van dat leed maakt het heftig.”