Eerste kievitsnest in Hekslootpolder: zal het vossenraster werken?

HAARLEM -De eerste kieviten hebben een nestje gemaakt in de Hekslootpolder en 't is nu afwachten of de maatregelen met de vossenrasters helpen om de vossen buiten te houden. "Het is spannend nu", vertelt Martijn Struijff, ecoloog van Landschap Noord-Holland. "Alle vogels waar we het voor doen, de grutto's, kieviten en tureluurs, hebben de polder gevonden."

Begin maart werd het vossenraster geplaatst om de Hekslootpolder, een hekwerk met stroom erop, om de laatste weidevogels van Haarlem te beschermen tegen vossen. Een jaar eerder was er ook al een poging gedaan, maar toen was de afzetting te klein en wisten de vossen onder het onderste stroomdraad te kruipen en alsnog de kuikens op te eten. Nu is er extra tuingaas geplaatst om dit te voorkomen. En ook is het gebied met vossenraster vergroot van drie naar vijftig hectare. Begin maart gingen we met met Martijn mee, toen de laatste hand werd gelegd aan het vossenraster.

NH Nieuws

Controle Vogelliefhebber Andries Kampstra gaat elke dag even bij de polder kijken, om te zien of de spanning op de stroomdraden goed is en om te controleren of het hekwerk er goed bij staat. "Het moet goed zijn", vertelt Martijn. "Een gat in het hek of lage spanning kan betekenen dat de vos erdoorheen komt en de kuikens opeet." Om de situatie nog beter in de gaten te houden, zijn er ook camera's geplaatst. Tot nu toe zijn er wel vossen buiten het raster gesignaleerd, maar nog niet binnen het raster. "Het is afwachten hoe het zal gaan de komende weken."