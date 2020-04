De Peiling: Oproep aan radiozenders om vooral Nederlandse muziek te draaien tijdens coronacrisis

Auteursrechtenorganisatie Buma Cultuur roept radiostations op zoveel mogelijk Nederlandse muziek te draaien. Volgens Buma is het een eenvoudige manier om Nederlandse artiesten financieel te helpen in de coronacrisis. Vind jij dat een goed idee?

3JS De 3JS zijn bij NH Radio regelmatig te horen met 'Het zal nooit meer zo onzeker zijn'. Het lied is ontstaan tijdens de Aan De Slag Artiesten van NPO Radio 2. Artiesten krijgen dan de opdracht binnen tweeënhalf uur een nummer te schrijven over een actueel onderwerp.

Mix van stijlen "Wij hebben als taak een grote groep inwoners van Noord-Holland te bereiken met nieuws en verhalen uit onze provincie", zegt Snijders. "De zender moet breed aantrekkelijk zijn en dus serveren we een cocktail van stijlen muziek en soorten onderwerpen. Om nu plots die mix aan stijlen volledig om te gooien, zou tot een groot verloop van luisteraars leiden. Dan vervullen we onze wettelijke taak niet goed, want we bereiken dan aanzienlijk minder luisteraars. Het zou ook een raar signaal zijn om in deze coronacrisis volledig anders te gaan klinken, om dat weer terug te draaien als de crisis voorbij is."

NH Radio "De Nederlandse muziekcultuur verdient een podium op de Nederlandse radio", zegt Arjan Snijders, stationmanager van NH Radio. "Wij hebben al programma's waar we artiesten uit Noord-Holland een podium geven, zoals 'Helemaal NH' vier uur lang op zondagmiddag dat doet. Ook op Koningsdag draaien we dit jaar de hele dag op verzoek muziek van (Noord-)Hollandse Helden. Altijd alleen maar muziek van Nederlandse artiesten draaien vindt Snijders geen goed idee: "Al tientallen jaren blijkt uit vele luisteronderzoeken dat mensen dan massaal afhaken."

Minder inkomsten Artiesten treden niet meer op en zien daardoor een groot deel van hun inkomsten verdwijnen. Als radiozenders Nederlandse muziek draaien, zorgt dat bij artiesten voor extra inkomsten. Radiostations betalen per gedraaid liedje een bijdrage aan de auteursrechtenorganisatie Buma, die dat geld weer naar artiesten over maakt.

Frankrijk

Het is in Frankrijk sinds 1996 door de wet verplicht, dat van alle muziek die op de radiozenders gedraaid wordt, minimaal 35 procent Franstalig moet zijn. Specialistische zenders zoals internationale- of underground muziek, hebben zich te houden aan 10 procent Franstalige inbreng. Nederland kent zo'n regeling niet. Artiesten doen hier regelmatig hun beklag omdat ze vinden dat hun muziek te weinig bij Nederlandse radiozenders te horen is.

Wat vind jij?

Is het een goed idee van de Buma om radiozenders tijdens de coronacrisis vooral Nederlandse muziek te laten draaien of ben jij daar niet zo enthousiast over? We horen het graag van je!