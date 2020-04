Maandenlang werk aan kruisingen in Haarlem-Noord

HAARLEM - Verkeer richting het noorden van Haarlem-Noord kan voorlopig niet over de Rijksstraatweg bij de kruising met de Jan Gijzenkade. Het verkeer, ook bussen, worden omgeleid. In de andere richting is de weg wel open. Het werk is nodig omdat er een betere doorstroming voor de bus nodig is.

De werkzaamheden aan alle kruispunten van deze route staan gepland tot september 2020. De kruising met de Minahassastraat wordt nu ook aangepast. Later volgen Marsmanplein, Muiderslotweg, Maasstraat en Delftplein.

De planning en de maatregelen voor bijvoorbeeld bussen en ander verkeer is op deze site te vinden.

Tegen de komst van het zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer over de Rijksstraatweg is in het verleden veel protest geweest. Zo moesten eerst drie oversteekplaatsen wijken voor de snelbus. Na protesten is deze maatregel ingetrokken. Ook is er kritiek op het streven de bus sneller door te laten stromen waarbij Haarlemmers vrezen dat deze gaat jakkeren over de Rijksstraatweg. Dat kan onveilige situaties opleveren, is de vrees,