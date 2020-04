Ontsnapt lammetje zet bloemetjes buiten op A27: vrachtwagenchauffeur biedt redding

EEMNES - Even was het weer ouderwets file rijden op de A27 bij Eemnes. Niet door extreme verkeersdrukte, maar door een lammetje dat de weg overstak. Gelukkig wist een vrachtwagenchauffeur het lammetje te redden tussen beide weghelften in.

Rond 08:45 kreeg Rijkswaterstaat de melding dat er een lammetje losliep tussen afslag Eemnes en het Tango Tankstation. De A27 werd daarop stilgelegd om op lammetjesjacht te gaan, maar dat bleek niet gemakkelijk. Het lammetje rende namelijk de snelweg op toen mensen dichterbij probeerde te komen. Een scherpe chauffeur wist uiteindelijk het dier te vangen tussen beide weghelften in.

Het beestje is door Rijkswaterstaat overgedragen aan de dierenambulance. Volgens omstandes werd er flink geklapt door automobilisten toen het dier te pakken was. Gelukkig hebben we de foto's nog, want het is toch best grappig om te zien hoe lastig het dier te pakken was.