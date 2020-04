Alkmaarse zanger zingt dierbaren vandaag live toe: "We laten de mensen even genieten"

ALKMAAR - Enkele dierbaren krijgen vandaag een privé concert van entertainer Alexander van der Doorn. Hij plaatste een berichtje op sociale media met de oproep verzoekjes in te dienen voor mensen die het verdienen om in coronatijd live toegezongen te worden.

"Ik werk voor mezelf en ben entertainer. Ik presenteer, acteer en zing. Op dit moment heb ik weinig werk, dus veel tijd. Omdat ik graag met muziek bezig wil blijven, ben ik gaan kijken wat ik vanuit die passie zou kunnen betekenen voor mensen die echt eenzaam zijn", vertelt de Alkmaarse entertainer Alexander van der Doorn. "Ik wil die mensen een hart onder de riem steken."

Facebook

Daarom plaatste Van der Doorn een berichtje op de Facebook-pagina van zijn bedrijf Entertainment Extraordinaire. Hierin riep hij mensen op een verzoeknummer in te dienen voor iemand die hen dierbaar is. "Ik kreeg zoveel leuke reacties. Uiteenlopend van iemand die hard had gespaard voor een concert van Tino Martin, die niet door kon gaan en daarom vroeg of ik een nummer van de desbetreffende zanger zou kunnen zingen. Tot kinderen van ouders in verzorgingstehuizen die vroegen of ik een nummer voor hun vader of moeder zou kunnen voordragen in verband met de eenzaamheid."

Mini tour

Om 13:00 uur begint de zanger zijn ronde bij woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Daar zingt hij een nummer voor een meneer die daar sinds kort zit. Zijn zoon had - om zijn vader op te vrolijken - een verzoeknummer bij Alexander ingediend. Daarna doet Van der Doorn nog vijf andere locaties aan. "We laten de mensen even genieten."