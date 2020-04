Interessant voor ondernemers: 20 live-interviews over economische crisissituatie

De aftrap is morgen om 9:00 uur. Dan komt Claudia van Meurs – Janssens (advocaat bij Köster Advocaten) praten over de huur en verhuur van bedrijfspanden. Interviewer is Rob Wieleman van Kennemer Business. "We hebben allemaal deskundigen uitgenodigd die op vragen ingaan die leven onder ondernemers. Morgen hebben we het onder meer over hoe je het gesprek aangaat met de verhuurder van je pand. Woensdag gaat het bijvoorbeeld over hoe je gebruik kunt maken van steunmaatregelen van de overheid."

Interactie

De interviews op dinsdag, woensdag en donderdag om 9:00 uur tot eind mei zijn gratis te volgen via Facebook Live. De ondernemers kunnen in de comments reageren op het gesprek. Wieleman: "We willen graag interactie. Het mooiste zijn vragen die voortkomen uit de praktijk. Niet elk thema is voor alle ondernemers interessant. Daarom hebben we breed ingezet met twintig interviews."

Niet de put in praten

De gesprekken zijn vooral interessant voor ondernemers, bedrijven en werkgevers. "Dit is voor ons een investering in het bedrijfsleven." De interviews gaan volgens Wieleman over allerlei onderwerpen die juist ook in de huidige economische crisissituatie interessant zijn. "Realistisch, maar niet elkaar (verder) de put in praten. Informatief en inspirerend."

Thema’s die onder andere langs zullen komen zijn: arbeidsrecht, financiële steunmaatregelen, vastgoedrecht, ICT, HRM en marketing.

Alle interviews vinden plaats in het nieuwe studiocomplex van Pixel Universe in de

Waarderpolder.