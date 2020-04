Scooterbrand leidt tot ontruiming van appartementen in Alkmaar

ALKMAAR - De brandweer heeft naar aanleiding van een scooterbrand zes appartementen in de Glorianstraat in Alkmaar ontruimd. De bewoners moesten hun huis uit omdat een scooter tegen de gevel van het pand in brand stond.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Bewoners moesten de huissleutels bij de politie inleveren en mochten niet meer terug hun huis in.

De brandweer heeft de scooterbrand gebust en is daarna nog enige tijd bezig geweest om het gebouw met ventilatoren te ontluchten. Een aantal bewoners had rook ingeademd en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.



Het pand heeft de nodige schade opgelopen, de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.