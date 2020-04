Compilatie: Amsterdammers zingen luidkeels 'Three Little Birds'

AMSTERDAM - In Amsterdam werd zondagavond rond 19.00 uur het lied 'Three Little Birds' van Bob Marley gezongen. AT5 zond het nummer live uit en kreeg bovendien veel filmpjes binnen van Amsterdammers die luidkeels aan het meezingen waren. Bekijk hier een compilatie van alle beelden.

"Don't worry about a thing. Cause every little thing's gonna be alright". Het nummer is een van de lijfliederen geworden van Ajax-fans. De vrienden Michiel, Bas en Jonas vonden het daarom een goed idee om gezamenlijk het nummer te zingen rond 19.00 uur, voor een positieve noot tijdens de coronacrisis.

Al veel Ajacieden beloofden zich daarbij aan te sluiten. Niet alleen vanuit Amsterdam, maar ook in plaatsen als Dordrecht en Almere. En vanavond bleken veel mensen zich aan die belofte te houden: