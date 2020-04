Ondanks hoge temperaturen amper drukte in natuurgebieden

Toch ging het niet overal goed. De gemeente Aalsmeer adviseerde jachthavens om booteigenaren op te roepen thuis te blijven. Maar vanmorgen was het al aardig druk op de plassen en bij de havens.

Zelfs in de duinen bij 't Wed in Overveen waar het normaal op zondagochtend stikte van de hardlopers, bleef het rustig .

De Castricumse bossen en op Egmond waren tevens een oase van rust. Piet Bruinooge, voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is dan ook blij met hoe de mensen zich dit weekeinde gedragen hebben. "Ik had het gehoopt en stiekem ook wel verwacht", aldus Bruinooge.

Ook op Texel bleef het stil. Op het strand was maar een enkeling te vinden en ook De Koog en het centrum van Den Burg waren volledig uitgestorven .

Ook Duin en Kruinberg en het PWN waterleidinggebied in Heemskerk waren ondanks het prachtige weer niet overvol. "Een groot compliment voor iedereen", aldus de burgemeester.

Zo waren er vanmiddag amper mensen te vinden op de Noord-Hollandse stranden. Burgemeester Frank Dales van Velsen is dan ook zeer tevreden hoe het publiek is omgegaan met het mooie weer.

Het 'gevaar' voor drukte is nog niet helemaal geweken. De komende dagen blijft het lenteweer.

Corona in Noord-Holland

