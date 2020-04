West-Friesland Verrassingsoptreden Van Huys Uit bij verzorgingstehuis: "Grandioos dit!"

WOGNUM - De band Van Huys Uit gaf een verrassingsoptreden voor de bewoners van verzorgingstehuis Sweelinckhof. Vanachter het raam konden ze genieten van zowel het zonnetje als de muziek.

Al een paar weken mogen de bewoners geen visite ontvangen, en komen ze zelf ook niet buiten. "Het is te gek en leuk om te doen. Die mensen zijn zeker in deze tijd zo alleen. Mogen geen visite te ontvangen. Dan is er niks voor ze wat leuk is. En als wij het dan een beetje draagbaar kunnen maken is dat dankbaar werk", vertelt zanger Angelo Nannings.



De bewoners genieten zichtbaar. Sommigen wagen zelfs even een dansje voor het raam, of klappen mee. "Grandioos is het. Dat moeten ze meer doen. Nu gaan ze naar de andere kant, dan ga ik daar weer kijken. Heel gezellig", vertelt een vrouw.

Van Huys Uit bij Sweelinckhof NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Lastige tijd voor band Ook de band zelf heeft het niet makkelijk. Want behalve dit, zit optreden er even niet meer in. "Je ziet dat de mensen het leuk vinden. Dat is het belangrijkste daar doen we het voor. Maar het is ook wel erg lekker om even de deur uit te zijn en samen muziek te maken." Al zijn ze vandaag niet compleet. "Normaal zijn we met z'n vijven. Maar omdat de regel is dat je in het openbaar maar met drie man samen mag zijn hebben we het zo gedaan." Bekijk hier ook nog het complete nummer: 'De jongen die ik was'

