Zelfs EK korfbal in november uitgesteld: “Komt hard aan”

“Onze coach had ons erop voorbereid dat dit zou kunnen gebeuren”, begint Schenk. De speelster had een vakantie naar Oostenrijk in de planning staan, maar die kon niet doorgaan. “Het is nu nog niet gek voor ons omdat we toch vrij zouden zijn, maar dat komt nog wel. Het verzetten van het EK komt hard aan, maar de gezondheid staat voorop.”

World Games

“Ontzettend jammer”, reageert Esther Cordus (hieronder op de foto). De speelster van KZ wijst op de lange voorbereiding die aan het EK gekoppeld is. “Het heeft ook te maken met de World Games (evenement voor sporten die niet op de Olympische Spelen vertegenwoordigd zijn, red.). Die zijn ook verplaatst en daarvoor is dit EK weer een kwalificatietoernooi.”

Tekst loopt door onder de foto