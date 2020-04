IJmond Burgemeester Frank Dales blij na rustige stranddag: "Dit is wat we wilden bereiken"

VELSEN - Burgemeester Frank Dales van Velsen is zeer tevreden hoe het publiek is omgegaan met het mooie weer. De stranden waren nagenoeg leeg en de mensen die er liepen hielden zich keurig aan de afspraken: "Hulde!"

Dales bezocht vanmiddag zelf het strand en constateerde tot zijn tevredenheid dat het strand nagenoeg leeg was. Ook de natuurgebieden in de IJmond waren niet overvol.

NH NIeuws / Rob Wanst

Er werd gefietst en gewandeld maar ook Duin en Kruinberg en het PWN waterleidinggebied in Heemskerk waren ondanks het prachtige weer niet overvol. "Onder normale omstandigheden zou ik mij rot geschrokken zijn maar dit is het beoogde effect wat we wilden bereiken. Een groot compliment voor iedereen", aldus de trotse burgemeester.