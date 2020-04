Rust in de Castricumse bossen en op Egmond: "Stiekem gehoopt en verwacht"

ALKMAAR - Ondanks de vrees voor een massale toeloop van mensen in de natuurgebieden, bleef de drukte uit. Piet Bruinooge, voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is blij met hoe de mensen zich dit weekeinde gedragen hebben.

Het mooie lenteweer leende zich uitstekend om er eens lekker op uit te gaan. Bossen, stranden en parken zouden veel bezoekers kunnen verwachten, maar het viel veel mensen mee. "Mensen realiseren zich heel goed wat er aan de hand is.

"Ik had het gehoopt en stiekem ook wel verwacht", aldus Bruinooge, tevens ook burgemeester van Alkmaar. "De signalen waren deze week ook al goed. Mensen beseffen zich dat we het met z'n allen moeten bestrijden en de afstand moeten bewaren."

Bos- en strandgangers

In het bos bij Johanna's Hof in Castricum waren weliswaar een aantal wandelaars en fietsers op de been, maar dat leidde niet tot een overvolle menigte. "Er zijn wel veel mensen op de been, maar ik denk dat het qua drukte wel goed gaat", aldus een fietser.

Ook op het strand in Egmond aan Zee was het rustig. Een enkeling liep met de hond door het mulle zand, maar de gevreesde aantallen bleven uit. "Het is heerlijk rustig", zegt een voorbijganger, die al de hele dag op het strand loopt. "Vanochtend was het al helemaal rustig, maar ook nu in de middag valt het heel erg mee."