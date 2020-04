Spaarne Gasthuis sluit spoedpost in Haarlem-Noord, personeel ingezet op corona-unit

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis sluit vanaf morgen de spoedpost in Haarlem-Noord. Volgens het ziekenhuis komen er minder mensen op de spoedpost waardoor het personeel beter ingezet kan worden op de corona-unit in Haarlem-Zuid.

"Onze primaire focus ligt op de zorg voor patiënten die dit nu het hardst nodig hebben. Daarom hebben wij bijna alle niet acute zorg afgezegd en zetten wij onze mensen en bedden in om de gevolgen van het virus te bestrijden", valt te lezen in een persbericht.

De crisis zorgt er - onbedoeld - voor dat er op dit moment weinig patiënten op de spoedpost in Haarlem-Noord komen, laat het ziekenhuis weten.

De huisartsen blijven wel visites rijden in Noord.

Belangrijk ziekenhuis voor Velsen

Het ziekenhuis is ook belangrijk voor inwoners van de IJmond, vooral in de gemeente Velsen. Sinds de sluiting van het Zeewegziekenhuis in IJmuiden zijn zij grotendeels afhankelijk van de vestiging in Haarlem-Noord.