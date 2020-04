Kharchouch over Jonker: "Hij probeert een snaar te raken"

VELSEN-ZUID - Telstar-spits Reda Kharchouch heeft veel aan zijn trainer Andries Jonker te danken. "Het is een type trainer die je graag beter wil maken. Danzij hem sta ik waar ik nu ben", vertelt de aanvaller op het Youtube-kanaal van de eerste divisie.

De Amsterdammer moest vooral in het begin wennen bij Telstar. "Ik kwam vanuit de derde divisie (OFC, red.). Twee divisies hoger spelen is een grote stap voor een amateurvoetballer. Ik was conditioneel niet sterk en de handelingssnelheid lag hoger."

"Toen ik hier binnenkwam was ik nog niet zo scherp als ik nu ben. Dan ging hij nog wel eens tegen me tekeer", aldus de spits. "Als ik een bal miste kreeg ik te horen: godverdomme, schiet die bal er in man! Dan ga je nadenken." Hij kreeg ook complimenten als het wel goed ging. "Dan kreeg ik hé Reda, klasse jongen! te horen. Dus hij probeert wel een emotionele snaar te raken."

