Rustige eerste lentedag in regio Haarlem: "Er zitten ook voordelen aan deze situatie"

OVERVEEN - Met de eerste warme lentedag in het vooruitzicht, was het spannend of iedereen zich wel aan de adviezen en regels zou houden in verband met de corona-crisis. Maar dat lijkt in de regio Haarlem zeker het geval te zijn. Zowel op het strand, in de duinen als op het water bleef het relatief rustig vandaag.

In de duinen bij 't Wed in Overveen is het op een normale zondagochtend in april afgeladen vol met fietsers, hardlopers en gezinnen. Maar vandaag niet. Er waren wel wat sporters en families in het natuurgebied te vinden, maar niet heel veel.

Een aantal van hen genoot zichtbaar van de rust. "Zeker, dat is heerlijk", vertelt een hardloper. "Ik woon hier in de buurt en 't is heerlijk als het dan ineens zo rustig is. Er zitten ook voordelen aan deze situatie."

Boswachter Imreel van der Sloot van PWN was vandaag aan het werk bij 't Wed en zag dat de bezoekers zich goed houden aan de adviezen. "Ik heb niet hoeven ingrijpen. We zien dat mensen zich bewust zijn van elkaar en goed afstand houden."