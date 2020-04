Volendam-speler Alex Plat hoopt competitie uit te spelen

VOLENDAM - Het zijn rare tijden voor Alex Plat. De middenvelder van FC Volendam traint net als de rest van voetballend Nederland voor zichzelf. Dat doet hij elke dag op een Cruyff Court in zijn wijk. "Ik vind het persoonlijk best moeilijk."

"Normaal stimuleer je in een team elkaar, maar nu moet je het zelf doen", vertelt Alex Plat in het zonnige Volendam over de gevolgen van het coronacrisis. "In de ochtend krijgen we een app met het schema van de trainers. Dan ga je dat uitvoeren. De rest van de dag kan je niet veel meer doen, dus het is een beetje Netflixen en achter de Playstation zitten."