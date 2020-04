Rieten dak van boerderij in Laren vat vlam: "Wordt heel hard werken om dit te behouden"

LAREN - Het rieten dak van een boerderij aan de Torenlaan in Laren staat in brand. De brand begon als schoorsteenbrand, maar is overgeslagen naar de rieten kap.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt het hard werken om dit te behouden. "De brand zit echt in het dak. We zitten met twee teams op het dak, maar omdat het dak zo warm is moeten we steeds afwisselen. Het is een gecompliceerde brand."

Volgens een getuige zijn er in het beginstadium mensen uit Laren en de eigenaar van de boerderij het dak op geklommen. Zij zijn er ondertussen weer vanaf gehaald.

'Blijf weg'

De woordvoerder geeft aan dat de brand ook moeilijk te bestrijden is door de drukte in Laren. De boerderij ligt in het centrum van Laren waar veel dagjesmensen zijn. "Blijf weg uit laren", besluit hij.