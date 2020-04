Verwarrende tijd in IJmuidens woonhuis voor gehandicapten: "Soms een tranend oog"

IJMUIDEN - Het zijn moeilijke tijden voor de bewoners en begeleiders van de Duinpan in Zeewijk, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Door de maatregelen rondom het coronavirus is de dagbesteding geschrapt en moet bezoek zoveel mogelijk worden beperkt.

Vanwege de maatregelen heeft Floris zijn familie al even niet gezien, en mist ze natuurlijk erg. "Ja zeker. Ik weet wel dat ze gelukkig allemaal gezond zijn. Ik bel elke week met ze."

'Niet naar winkels toe'

Naast dat het leven van de bewoners beperkt, wordt door het virus ervaren ook de medewerkers de beperkingen die alle maatregelen met zich meebrengen. "De meesten van ons gaan niet naar de winkels toe. We proberen zo gezond mogelijk te leven en zo weinig mogelijk contact te hebben. Dat brengt een druk mee. En daarnaast gaat het verzorgen van sommige bewoners ook door, en dan is anderhalve meter afstand houden erg lastig."

En zo is ook het ook voor het personeel een lastige tijd. "Soms laat je wel een traantje ja, dat hoort er ook bij. Maar daar heb je je collega's voor. We dragen het samen, maar gelukkig zijn we een heel goed team. Vooral in crisistijden werken we heel goed samen", besluit Saskia.