Enquête onder voetbalfans over vervolg competities

UTRECHT - Het Supporterscollectief Nederland is bezig met een enquête onder voetbalsupporters, om hun mening te peilen over het uitspelen van de eredivisie en eerste divisie. Een aantal eredivisieclubs vindt dat het seizoen per direct beëindigd moet worden.

Pro Shots / Mischa Keemink

Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen en -groepen van vrijwel alle Nederlandse profclubs zijn aangesloten, heeft al een onderzoek gehouden onder de eigen leden. De overkoepelende organisatie zette de vragenlijst zondag online, zodat alle voetbalsupporters hun mening kunnen geven over onder meer de vraag of de competities dit seizoen nog uitgespeeld moeten worden zodra het weer veilig is.

Uitspelen zonder publiek De andere vragen gaan over het uitspelen van de competitie zonder publiek, of clubs hun seizoenkaarthouders moeten compenseren voor gemiste wedstrijden als het seizoen niet wordt afgemaakt en over mogelijk extra midweekse speelrondes. De resultaten van de enquête worden meegenomen in het overleg van dinsdag met de KNVB, alle clubs en overige betrokken partijen, zoals FOX Sports en spelersvakbond VVCS. Het Supporterscollectief doet ook mee aan het videogesprek, dat in fasen zal worden gehouden.