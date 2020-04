Monteur klaar met brug A9: "Nog even geduld"

Op de A9 staat ter hoogte van Beverwijk het verkeer A9 muurvast door een technische storing van de brug over Zijkanaal C. De brug kan niet worden gesloten wat zorgt voor een kilometerslange file richting Haarlem. "De monteur is klaar, nog even geduld", laat de ANWB weten.

Op beelden is te zien dat bestuurder besluiten om te keren en hun route via een andere route voort te zetten. De rijbaan is tijdelijk dicht en verkeer kan omrijden via N8 A8, A10 en de A4.

Op Twitter uiten mensen hun frustratie over de file: "Dat is vervelend! Maar kunnen ze de #A22 richting Haarlem dan wel openhouden? Of is daar wat anders aan de hand? Sta al een tijdje stil voor de Velsertunnel."