Burgemeester Oostzaan: Recreatiegebied het Twiske afgesloten voor autoverkeer

OOSTZAAN - De Burgemeester van Oostzaan heeft besloten om het Twiske vandaag af te sluiten voor autoverkeer. " Wij hebben gisteren iedereen geadviseerd om thuis te blijven. Dit advies is niet helemaal overgekomen", schrijft de politie Zaanstreek.

