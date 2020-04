Lichtkunstwerk bij Amsterdam UMC voor steun aan medisch personeel

De organisatie wil met het kunstwerk medisch personeel bedanken voor hun harde werk. "Dit is een boodschap met verlichtende woorden voor alle mensen die dag en nacht keihard aan het werk zijn om anderen te helpen. En voor hen die zelf getroffen zijn door het virus."

Ook is de boodschap bedoeld 'als herinnering om goed voor zichzelf en degenen om hen heen te zorgen'.

Het lichtkunstwerk is gecreëerd door de Italiaanse kunstenaars Massimo Uberti en Marco Pollice. Het werk is gemaakt voor de vierde editie van het festival, dat van november 2015 tot januari 2016 te zien was.