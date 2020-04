Wormerlanders speuren vermiste dorpsgenoot (66) op

De 66-jarige man uit Wormerveer is verward, was sinds 10.00 uur vanochtend niet meer gezien, en werd later op de dag als vermist opgegeven.

Nadat de inwoners van de gemeente het Burgernet-bericht hadden ontvangen, hielden ze ogen en oren open en gaven talloze tips door.

Daaronder was ook de gouden tip, want na drie à vier uur zoeken werd de man aangetroffen. Agent Bert Gorter bedankt bewoners en melders op Twitter en laat weten trots op hen te zijn.