Noord-Holland brandt kaarsen voor corona-slachtoffers

De oproep om vanavond om 21.00 uur een kaars te branden voor corona-slachtoffers heeft ook in Noord-Holland veel navolging gekregen. Vanuit de hele provincie worden foto's gedeeld van kaarsen in allerlei soorten en maten.

Wie het initiatief bedacht heeft is niet bekend, maar vele websites en nieuwsorganisaties deden een oproep. Op Twitter en Facebook is te zien dat het initiatief door veel mensen uit het hele land wordt opgevolgd.

Mensen werden gevraagd om een kaarsje in de tuin of op het balkon aan te steken, om zo de slachtoffers te herdenken.

Corona in Noord-Holland

