Burgemeester Oostzaan stuurt recreanten Het Twiske naar huis

Burgemeester Rob Meerhof heeft bezoekers van recreatiegebied 't Twiske dringend verzocht naar huis te gaan. Dat deed hij na de constatering dat 'te veel mensen zich niet aan de regels houden'. "Degenen die op dit moment in het Twiske zijn, worden verzocht het gebied te verlaten en naar huis te gaan.

"Zij nemen de afstand van anderhalve meter niet in acht", legt hij uit in zijn oproep . Omdat de regel massaal genegeerd wordt, vormen aanwezigen een gevaar voor elkaar en voor de volksgezondheid.

Corona in Noord-Holland

