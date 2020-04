Nieuw boek over 'vergeten soldaat' Ab Homburg maakt zoon trots

Schrijver van het boek Johan Graas had zich de presentatie van het boek wel anders voorgesteld. Door de noodmaatregelen rond het coronavirus bleef het zaaltje in de presentatieruimte van Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis op twee journalisten, een vormgever en de zoon van Ab Homburg na, leeg. "Jaren van onderzoek en schrijven; ja, dit is ongelooflijk jammer natuurlijk. Maar er komt vast en zeker nog een herkansing", zo zegt hij zelfverzekerd.

Niettemin was de zoon van Ab Homburg, die het boek zaterdagmiddag in zijn handen kreeg gedrukt, dankbaar voor het resultaat. "Johan kent mijn vader beter dan ik", lacht Clive Homburg tegenover NH Nieuws. "Ik ben altijd trots op mijn vader geweest. Hoewel ik hem nooit gekend heb, want ik was een jaar toen hij overleed. Daarom is het ook erg mooi dat er een boek is. Het is een mooi naslagwerk geworden, ook belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen."

Tekst gaat verder onder de video.