Gemeente Hilversum: "Op sommige plekken was het gewoon heel druk"

HILVERSUM - Een verklaring is er niet, maar in het centrum van Hilversum leken vandaag beduidend meer mensen op de been dan in andere Noord-Hollandse binnensteden. Dat vermoeden wordt bevestigd door de gemeente. "Op sommige plekken was het gewoon heel druk."

Google Streetview

De woordvoerder doelt voornamelijk op de Groest en de Zeedijk. Waar het op de brede Groest voor het publiek redelijk eenvoudig bleek om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren, was dat op de veel smallere Zeedijk een stuk lastiger. "Maar we hebben geen overtredingen geconstateerd", benadrukt ze. "De anderhalvemeterregel is goed nageleefd. Het publiek gedraagt zich uitstekend."

Wat staat de stad morgen dan wel niet te wachten, als nog meer mensen vrij zijn en het nog mooier weer wordt? "Daar hebben we rekening mee gehouden, met extra toezicht en handhavers", aldus de woordvoerder. Die zullen waarschuwen en eventueel bekeuren als mensen zich niet aan de regels houden. "Uiteindelijk hoop je op het gezonde verstand van de mensen", besluit ze.

Weinig drukke plekken Hilversum was opvallend genoeg een van de weinige plekken waar het druk was. Op stranden en in natuurgebieden was het over algemeen rustig. Op specifieke plekken in recreatiegebied Het Twiske in Oostzaan was het wel te druk, vond de burgemeester. Omdat de anderhalvemeterregel massaal werd geschonden, riep hij bezoekers op om het gebied te verlaten en waarschuwde dat er gehandhaafd zou worden. Omdat de groepen mensen in het Twiske een terugkerend probleem zijn, beraadt de burgemeester zich 'op het nemen van verdere maatregelen'.