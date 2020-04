Geen play-offs voor junioren KZ: “Het was een unieke kans”

“Het zag er allemaal goed uit”, vertelt trainer en korfbalicoon Tim Bakker aan NH Sport. “Vorig jaar speelden we een klasse lager. Toen hebben we het prima gedaan, we werden kampioen in de zaal. We hebben op dat moment de doelstelling uitgesproken om met deze ploeg de play-offs te halen.” Ook dat ging voortreffelijk: de Zaankanters wonnen alles in de veldcompetitie en verloren in de zaal slechts één keer punten tegen PKC. Met Fortuna stond KZ bovenaan, met daaronder een groot gat. De play-offs waren dus al gehaald. De beste juniorenploegen spelen volgens traditie eerst hun finale voordat de senioren aantreden.

Bakker (hierboven op de foto): “Je weet dat de echte wedstrijden beginnen met de play-offs. We moesten nog één wedstrijd spelen tegen Fortuna, maar we wisten niet of het wel door zou gaan.” Omdat Bakker niet wist wat de korfbalbond KNKV zou besluiten, werd de training gestart. “Tijdens die training hoorden we dat alles afgelast zou worden. Toen hebben we nog wat geschoten en was het klaar.”

Unieke kans

Het niet kunnen spelen van de play-offs is een grote teleurstelling voor de jonge groep. Voor vijf spelers uit het team was het door hun leeftijd nog de enige kans om in de juniorenklasse een finale mee te maken. “Een unieke kans. Het is een hele gekke gewaarwording. We trainen veel, laten er veel voor. En dan is het opeens weg. We snappen de maatregelen allemaal, maar het is wel pijnlijk.”