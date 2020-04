Naardense Emma (8) krijgt hele buurt aan het tekenen: "Driehonderd tekeningen voor ouderen"

NAARDEN - De jonge Emma (8) uit Naarden heeft een doel: ze wil driehonderd bewoners van verzorgingshuizen in haar stad een tekening brengen, en dat misschien volgende week al. Voor de deur van haar huis staat een grote doos, waar de hele buurt tekeningen in kan doen.

En met succes: op het oproepje wordt veel gereageerd. Door trotse volwassenen, maar ook door tekenende kinderen. De hele buurt tekent ondertussen mee, waardoor de doos voor de deur steeds voller raakt.

Tekeningen en zakjes paaseitjes

Maar er kunnen er nog heel veel bij, want de Naarder verzorgingstehuizen zitten te springen om de tekeningen. "Nadat we de oproep plaatsen, belde er iemand van verzorgingshuis Naarderheem, met de vraag of we ze ook niet wilden vergeten. Die staan ook op het lijstje. We hopen nu volgende week al op pad te kunnen gaan met de tekeningen en zakjes met paaseitjes."

Naarder kinderen die Emma willen helpen met haar tekeningenactie kunnen hun tekening inleveren aan de Van Limburg Stirumlaan 95.