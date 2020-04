Stranden en bossen verlaten: corona houdt Noord-Holland massaal thuis

NOORD-HOLLAND - Op de eerste dag van dit zonovergoten weekend lijken veel Noord-Hollanders het dringende advies om thuis te blijven in groten getale op te volgen. Als gevolg van de coronamaatregelen is het in parken, op stranden en in andere natuur- en recreatiegebieden bijna nog stiller dan op een doordeweekse dag.

Stil op strand Egmond Sjef Kenniphaas

Bovenstaande foto's zijn genomen in Egmond aan Zee. Ook iets zuidelijker, in Wijk aan Zee, zien handhavers dat het advies massaal wordt opgevolgd. Toch lijken ambtenaren er nog niet helemaal gerust op, zeker met een nog mooiere weekend-lentedag in het verschiet. "Denk aan uw eigen veiligheid en blijf thuis!"

Bijna net zo uitgestorven als in Egmond aan Zee en Wijk aan Zee is het in Zandvoort, getuige de tweet en de livebeelden van onderstaande webcam.

Uit vrees voor mensenmassa's hebben lokale autoriteiten her en der hotspots afgesloten. Zo heeft Amsterdam parken en de grachten afgesloten. In Purmerend zijn na herhaaldelijk waarschuwen drie locaties afgezet waar de afgelopen weken regelmatig grote groepen jongeren bijeenkwamen. Natuurgebieden En dat het zo rustig op de stranden is, betekent niet dat we massaal de bossen zijn ingetrokken. Dat blijkt uit een tweet van Staatsbosbeheer. "Goed om te zien dat iedereen gehoor geeft aan onze oproep. Zullen we afspreken dit morgen ook weer te doen?"

Hilversum Er lijken ook uitzonderingen, zoals het centrum van Hilversum. Aanwezigen attenderen de gemeente erop dat het 'een normale zaterdag' lijkt. De gemeente twittert dat ze extra handhavers inzet en bezoekers van de markt erop attendereert de anderhalvemeterregel in acht te nemen. "Dat lukt niet altijd helaas."