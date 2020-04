Sportief directeur Merijn Zeeman zit thuis, maar bepaald niet stil

AMSTERDAM - “Het wordt steeds drukker”, lacht Merijn Zeeman aan de telefoon bij NH Radio Sportcafé. De geboren Alkmaarse sportief directeur van Team Jumbo-Visma zit dan wel thuis, maar staat volop in contact met zijn ploeg: “We hopen nog iets van het seizoen te maken.”

Pro Shots/George Deswijzen

Ook in de wielerwereld vallen er harde financiële klappen door de maatregelen rondom het coronavirus. “We hebben natuurlijk geen wedstrijden, ik werk vanuit huis”, begint Zeeman. “We voelen de crisis enorm, we hebben een bedrijf van 130 mensen waaronder 40 wielrenners. We zijn aan het nadenken over hoe we hierdoor heen komen.” Investeren Om te beginnen is er de mindset. Zeeman wordt ook niet vrolijk van de huidige situatie, maar probeert wel met de coaches en renners te investeren in andere zaken. “In een seizoen ga je van Spanje naar Frankrijk, naar Amerika en terug. Er is te weinig tijd om enorm in te zoomen op de verschillende renners. Als coach kan je je nu afvragen: ‘Wat zijn de verschillende karakters van de renners en wat voor coaching past daarbij? Wat is mijn profiel als coach? Waarom heb ik moeite met de één en werk ik goed met de ander?’ Daar zijn we samen met de Talent Academy mee bezig om dat beter te doen.” Tekst loopt door onder de foto

Pro Shots/Zuma Press

Tour de France “Ondanks dat we niet weten of de Tour de France doorgaat, zijn we hem wel aan het voorbereiden”, zegt Zeeman. “We zijn aan het nadenken binnen de beperkingen die we hebben hoe we onze ploeg zo sterk mogelijk maken als hij wel gereden wordt. Normaal zijn we gewend om veel op hoogtestage te gaan en wedstrijden te rijden. Maar nu zitten veel van onze renners thuis en zijn we aan het kijken naar alternatieve trainingsvormen.” De Amsterdamse sprinter Dylan Groenewegen (foto) zou de Tour overigens links laten liggen en zich namens Team Jumbo-Visma richten op de Giro d’Italia en de Vuelta.

Quote "Die mannen zitten normaal gesproken drie weken op een berg. Die zien nu niemand meer" sportief directeur team jumbo-visma merijn zeeman