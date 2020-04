Heiloo massaal aan de ‘borrel op afstand’

HEILOO - Saamhorigheid in de buurt creëren valt niet mee tijdens de coronacrisis. Veel buurtbarbecues, feestjes en andere activiteiten zijn afgelast, maar in Heiloo hebben ze iets bedacht dat wél kan en mag: de buurtborrel vanuit je eigen tuin. "We willen iedereen een hart onder de riem steken."

Tijdens het bekijken van een seniorenbingo, bedacht Leontien Dirkse dat ze ook iets in haar straat moest organiseren om de mensen weer een beetje bij elkaar te brengen. In de Schuine Hondsbosschelaan in Heiloo wordt daarom een zogenaamde buurtborrel georganiseerd. "Iedereen in zijn eigen tuin, dus we houden zeker gepaste afstand", aldus Leontien, die ook haar buurtbarbecue afgelast zag worden.

Leontien woont al bijna twintig jaar in de straat en samen met haar buurvrouw Karin deed ze een oproep op Facebook. Daar werd massaal op gereageerd. Het idee is dat iedereen in de straat in zijn eigen tuin op zijn eigen stoel zit met een drankje. Op zaterdagmiddag om vijf uur wordt er getoast met 'de Schuinelaan kan het aan'.

Straat als afspiegeling

"We zien dat de coronacrisis veel mensen raakt", vertelt Leontien. "We hebben een leuke straat met een mooie afspiegeling van de samenleving. Jongen kinderen die thuiszitten en hun kinderen onderwijzen, ouderen die alleen zijn, mensen die hun zaak tijdelijk moeten sluiten en hun inkomsten tot nul hebben zien teruglopen. We zijn een hele optimistische straat dus we hoeven ons verdriet gelukkig niet weg te drinken."

Inmiddels is het idee van Leontien en Karin overgeslagen naar andere straten en omringende dorpen. "Dat vinden we hartstikke leuk! Maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen de regels in acht neemt en dat er geen samenscholing ontstaat."