Je hond uitlaten en niemand tegenkomen: privé-veld is populair in coronatijd

VENHUIZEN - Zo rustig als het op dit uitlaatveld is, zo druk is het als je probeert reserveren. Sinds vorig weekend verhuurt Gaby de Best van de hondenopvang in Venhuizen een hondenspeelveld voor iedereen die een hond wil uitlaten zonder iemand anders tegen te komen.

Voor een privé-uitlaatveld blijkt genoeg animo te zijn - zelfs als hondeneigenaren er 7,50 euro per halfuur voor moeten neerleggen. Dit hele weekend zit het van acht uur 's ochtends tot half zes 's avonds volgeboekt. Hondeneigenaren Rob en Wendy Pater hebben het terrein vanmiddag een uur lang gereserveerd. Ze komen vanuit De Goorn naar Venhuizen met hun jachthond Donna. "In een huis vol met kinderen is het een goede uitkomst", lacht Wendy. In Venhuizen kunnen ze rustig trainen met Donna, die in het park nog weleens haar jachtinstinct wil volgen. Rob: "Hier is geen gevaar dat ze het hek over springt of de weg op gaat. Ze kan hier de vijver in, dat is prachtig, maar daar houdt het bij op." Tekst loopt door onder video.

NH Nieuws

Bovenal is het coronavirus vooral de reden dat veel mensen hier de rust op zoeken, zo laat eigenaar Gaby de Best weten. "Het is heel moeilijk om mensen te mijden, hoe goed je je er ook aan wilt houden. We willen allemaal eventjes naar buiten met de hond. Hier kun je gewoon helemaal in je eentje lekker lopen." Met De Best for Dogs & Horses hebben Gaby en haar man Hans de Best sinds 2016 een dagopvang voor honden en een hondenhotel. Wegens de coronamaatregelen hebben ze momenteel een leeg hondenhotel en dat zorgde ervoor dat dit hondenspeelveld vrij kwam. Een voorbeeld Met dit uitlaatveld hoopt Gaby andere opvangcentra en gemeenten te inspireren. "Wij hopen hiermee ook een beetje een voorbeeld te zijn voor andere gemeentes, omdat gemeentes vaak wat huiverig zijn voor hondenbezitters en om dit soort dingen op te zetten. We kunnen nu heel mooi laten zien hoe rustig het is zonder stress, alleen maar blijheid en vrolijkheid van iedereen." Je kunt het uitlaatveld reserveren op weekenddagen of doordeweekse avonden. Ga daarvoor naar de Facebookpagina of website van De Best for Dogs & Horses.