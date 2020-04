Kroegbaas start Surinaamse afhaal in crisistijd: "Het eerste weekend maakten we 92 roti’s"

"Ik heb een traantje gelaten, maar uiteindelijk moet je weer door", vertelt kroegbaas Marcel Korver. Zijn inkomsten waren in één klap verdwenen toen zijn kroeg in Heemskerk moest sluiten. Er zat er niets anders op dan het verzinnen van een nieuw plan. "Normaal gesproken denk je drie maanden na over een businessplan, maar nu moesten we binnen twee dagen met iets komen", vertelt hij. "Nu heb ik één geluk: mijn vrouw Jacqueline is van Surinaamse komaf en die kan ontzettend goed koken. Ze maakt ook één keer per maand de pindasoep in de kroeg en die is zeer populair. Dus ja, toen gingen we aan Surinaams eten denken."

"Het eerste weekend maakten we 92 roti’s. Dat was geweldig!"

En zo was het plan om Surinaamse maaltijden te gaan verkopen geboren. Op Facebook wordt het idee enthousiast ontvangen: de bestellingen stromen binnen. Voor Marcel en zijn vrouw het door hebben, zijn ze een nieuwe business begonnen. Waar Marcel normaal gesproken contact heeft met drankleveranciers, speurt hij nu naar goede kip en denkt hij na over verpakkingsmaterialen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag biedt het duo nu Surinaamse gerechten aan, zoals nasi, bami, roti of pindasoep, die mensen af kunnen halen. Ondernemer Sander Nieuwenhuizen, die met zijn zaak Bite-Us ook getroffen is door de crisis, besloot tijdens de ophaalmomenten snacks te gaan verkopen in de zaak van Marcel, met een heuse ouderwetse snackmuur. "Ik zei: 'joh, ik heb bijpassende hapjes'", vertelt Sander. "Samen gaan we proberen van de coronacrisis wat leuks én het beste te maken."

"In het eerste weekend heeft Jacqueline 92 roti’s gemaakt. Dat was geweldig", vertelt de ondernemer opgewekt. "Het motiveert ook ontzettend. Daarmee kom je gelukkig weer een beetje in de sfeer van positiviteit. Je moet niet blijven hangen op de zwarte wolk, maar overstappen op de roze wolk", zegt hij.

De omzetverliezen zijn nog steeds groot. "Nee, ik kan niet zeggen dat dit ons gaat redden", zegt Marcel. "We hebben nog steeds de steun van de overheid nodig. Gelukkig worden we heel goed gesteund. Het duurt alleen helaas iets langer dan gehoopt."



De productie opvoeren, is helaas ook geen optie. "We zouden graag meer maaltijden maken, maar onze keuken is er niet op berekend. Die is gemaakt voor bitterballen, kaasstengels en tosti’s, en niet op 92 roti’s of 134 nasi’s. Bovendien moeten we de kwaliteit bewaken."

Nieuwe ideeën

Toch brengt dit wel nieuwe ideeën voor de toekomst. Zo staat er voortaan een bakje kroepoek op de bar in plaats van pinda's. En wellicht komt er één keer per maand een Surinaams menu. "We gaan de nieuwe tijd in met nieuwe ideeën", aldus Marcel.