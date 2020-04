Patrick verrast personeel OLVG met Surinaamse broodjes

Patrick Rechards heeft als cateraar en restauranthouder weinig werk vanwege de coronacrisis. Om zijn tijd nuttig te besteden, verrast hij het personeel van verschillende ziekenhuizen met Surinaamse broodjes. Vandaag was het OLVG in Oost aan de beurt.

Samen met zijn vrouw en dochter staat Patrick de hele ochtend in de keuken om de lunch voor het OLVG personeel voor te bereiden. Hij hoopt de verplegers hiermee een momentje te geven waarin ze even kunnen relaxen. "Ik hoop dat ze een blij moment krijgen, want ze zijn natuurlijk dag en nacht bezig om alle zeilen bij elkaar te zetten om de mensen te helpen."

Toen Patrick aan zijn leveranciers vertelde dat hij het OLVG personeel wilde steunen wilden ze allemaal graag meedoen. "Ik denk aan de Hanos, ik denk aan m'n broodleverancier, ik denk aan m'n kipleverancier en allemaal willen ze meedoen."

Deze actie is volgens Patrick nog maar het begin. "We gaan meer doen, we hebben al contact gelegd met het AMC en met het Flevoziekenhuis in Almere."

Patrick werd met open armen ontvangen in het OLVG. "Toen ik binnen was, was iedereen met een glimlach op z'n gezicht dus ik denk dat ze lekker gaan eten," vertelt hij vol trots.