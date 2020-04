Van den Bighelaar en Van de Velde verlengen bij Ajax Vrouwen

Van de Velde

Middenvelder Van de Velde tekende vorig jaar haar eerste profcontract bij Ajax en maakte in de zomer de overstap van het Talententeam naar het eerste elftal. Ze heeft nu veertien wedstrijden achter haar naam staan. Sindsdien kwam ze veertien keer in actie voor de Ajax Vrouwen. Van de Velde: “Ik heb een goed gevoel over de wedstrijden die ik heb gespeeld en ik denk dat ik hier nog goed kan ontwikkelen in de komende jaren."