Parkeerplaatsen bij West-Friese strandjes gesloten om drukte te voorkomen

Burgemeester Jan Nieuwenburg roept iederen in onderstaande video op om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Houd afstand, zoek elkaar niet op en ga alleen naar buiten als het écht nodig is", zegt de burgemeester. "Blijf gezond."

Recreatiegebied Uiterdijk in Schellinkhout wordt vaak gebruikt door kitesurfers. Gebleken is dat een grote groep dit blijft beoefenen, waardoor de gemeente een onverantwoorde drukte verwacht. Verkeersregelaars sturen automobilisten die naar het gebied komen weg.

De gemeente Drechterland heeft in overleg met Recreatieschap Westfriesland besloten om het buitendijks parkeerterrein bij het strandje van Schellinkhout af te sluiten. Op de Zuiderdijk geldt een parkeerverbod ter hoogte van het recreatiegebied en handhavers zullen toezien.

Burgemeester Van Zuijlen van Enkhuizen heeft besloten om een parkeerverbod in te voeren voor de hele Kooizandweg. Dit moet voorkomen dat het de komende dagen druk wordt op het Enkhuizerzand. Eerder werd de weg helemaal afgesloten.

Medemblik

De gemeente Medemblik neemt ook maatregelen als de drukte te groot wordt. Dit kan betekenen dat toegangswegen naar bijvoorbeeld de Vooroever worden afgesloten.

Burgemeester Frank Streng van Medemblik roept ook iedereen op om niet naar buiten te gaan als dit niet nodig is. "Het advies 'blijf zo veel mogelijk thuis' geldt natuurlijk ook in het weekend. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dat alleen en vermijd drukke plekken."

"Keer om als het te druk is. En vergeet niet om de anderhalve meter afstand te bewaren en blijf thuis als je klachten hebt. We kunnen dit alleen maar samen doen. Vorige week hielden de meeste inwoners zich al aan de adviezen, ik reken er op dat ze dat ook nu weer doen."