Gemeenteraad Stede Broec vergadert tot 1 juni alleen digitaal

BOVENKARSPEL - De gemeenteraad van Stede Broec gaat tot en met 1 juni digitaal vergaderen. Dit heeft te maken met de huidige situatie rondom het coronavirus. De raad vergadert alleen over noodzakelijke voorstellen.

